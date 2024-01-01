* — компания, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 1 января, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Компании Google и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) полностью погасили задолженности по штрафам в России, следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Иван Шилов ИА REGNUM

По состоянию на 1 января, в банке нет данных об исполнительных производствах в отношении обеих компаний.

Без долгов вступили в 2024 год Telegram, Tik-tok и Youtube. Ранее российские суды назначали им крупные штрафы за неудаление запрещённого контента.

Принудительное взыскание штрафов продолжается в отношении Twitter (новое название — Х) и Twitch Interactive. Сервис микроблогов за неудаление запрещённого контента оштрафовали более чем на 51 млн рублей, а видеостриминговый сервис — на 23 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, на Meta и Google наложили оборотные штрафы за неоднократные нарушения российского законодательства. Первую компанию оштрафовали почти на 2 млрд рублей, второй присудили два оборотных штрафа почти на 29 млрд рублей. Служба приставов возбудила исполнительные производства по соответствующим решениям суда.

Таганский суд Москвы 20 декабря 2023 года назначил Google третий оборотный штраф в размере 4,6 млрд рублей за повторное неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен. В числе прочего это фейки о спецоперации на Украине и публикации на тему ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ).