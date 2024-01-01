Тояма, Япония, 1 января, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Более сотни зданий получили повреждения после серии мощных землетрясений в японской префектуре Тояма, которая соседствует с Исикавой, сообщил 1 января телеканал NHK, ссылаясь на данные местной администрации.

Кадр из видео

Сведений о повреждениях в самой Исикаве до сих пор нет.

Японские пользователи соцсетей также публикуют снимки разломов и трещин, появившихся на дорожном покрытии в префектурах, близких к эпицентру землетрясения.

По данным региональных экстренных служб, по крайней мере 10 человек в префектурах, расположенных вблизи эпицентров землетрясений, были госпитализированы с ушибами и травмами различной степени. Характер травм у всех пострадавших не несёт угрозы их жизням, уточняется в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, в Японии 1 января была объявлена угроза цунами после мощных толчков магнитудой 5,6 и 7,4 на западе страны. Два мощных толчка произошли в префектуре Исикава на западе крупнейшего острова Японии Хонсю. В префектуре Исикава приостановлена работа скоростных поездов. Власти объявили угрозу цунами и открыли экстренный штаб.

Кроме того, было зафиксировано цунами высотой 0,4 метра около крупнейшей в мире АЭС «Касивадзаки-Карива». Компания ТЕРСО, которая является оператором станции, отметила, что состояние АЭС уточняется.

Энергетическая компания Hokuriku Electric Power, в свою очередь, уточнила, что после мощных землетрясений без электроснабжения оказались около 32,5 тысячи домов в Японии.

В России угроза цунами была объявлена во Владивостоке, Находке и Сахалинской области. Рыбаков и всех планировавших выход в акваторию призвали вернуться на берег.