Москва, 23 декабря, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В России граждане сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина и в стране сформировался патриотический консенсус. Об этом корреспонденту ИА Регнум 23 декабря заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС Владимир Путин

Ранее члены партии «Справедливая Россия — За Правду» на съезде 23 декабря поддержали курс действующего президента страны Владимира Путина и его кандидатуру на выборах 2024 года.

«Хочу подчеркнуть, что Путин идёт в качестве самовыдвиженца, но при этом его поддерживает и правящая партия «Единая Россия», и одна из крупных партий «Справедливая Россия», общественные организации, лидеры общественного мнения. Широк круг лиц, которые высказались в поддержку кандидатуры Путина. И то, что среди тех, кто поддержал Путина, есть оппозиционная парламентская партия «Справедливая Россия», тоже очень символично, поскольку партия имеет свою позицию и достаточно активно критикует действия правительства и составляет конкуренцию «Единой России», — сказал Шаповалов.

По его словам, решение партии «Справедливая Россия» — это ещё одно свидетельство консолидации общества вокруг президента. Наблюдается широкая поддержка со стороны людей, которые занимают разные политические позиции, принадлежат к разным национальностям и вероисповеданиям.

«По сути, это коллективный портрет всего нашего общества. Что объединяет людей? Их объединяет одобрение курса президента, о чём свидетельствуют постоянные опросы общественного мнения. А также сказывается согласие и поддержка как базовых внутриполитических идей, которые провозглашает наш президент, так и внешнеполитического курса — курса на защиту суверенитета, наших национальных интересов. Граждане сплотились вокруг президента. Сформировался патриотический консенсус», — подытожил Шаповалов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что участники съезда СРЗП в своих выступлениях подчеркнули необходимость сплочения вокруг идей патриотизма, защиты Родины и поддержки армии. Для победы в СВО необходимо объединение усилий, поэтому в партии поддерживают кандидатуру Владимира Путина. По словам лидера партии Сергея Миронова, поддержка кандидата не от партии — это скорее политический жест, она не носит юридический характер и не отражается в избирательных документах.

В свою очередь, Путин в послании съезду партии «Справедливая Россия — За Правду» 23 декабря поблагодарил партию за поддержку его кандидатуры на новых выборах в 2024 году и отметил, что рассчитывает на продолжение эффективного взаимодействия со «Справедливой Россией» на благо страны.