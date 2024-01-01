Вашингтон, 1 января, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Бывшему президенту США Дональду Трампу в 2024 году могут вынести обвинительный приговор по крайней мере по одному из возбуждённых в его отношении дел, заявил 1 января бывший помощник прокурора США по округу Колумбия Гленн Киршнер.

White House/Global Look Press Дональд Трамп

«Шансы на вынесение обвинительного приговора чрезвычайно высоки. Важно признать, что свидетелями против Трампа (…) будут, вероятно, почти исключительно республиканцы», — сказал Киршнер в эфире телеканала Sky News.

В число свидетелей также могут войти бывшие министры правительства США (занимавшие эти посты в период президентства Трампа), а также экс-вице-президент Майк Пенс, сказал Киршнер.

По мнению бывшего помощника прокурора, вероятность осуждения Трампа за «преступления против демократии» является высокой.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года госсекретарь американского штата Мэн Шенна Белоуз заявила, что Трампа не допустят до предварительных выборов в регионе. Свои действия власти штата объяснили третьим разделом 14-й поправки к конституции США, согласно которому лицо, принявшее участие в мятеже, не может занимать какую-либо должность на госслужбе. Штаб Трампа намерен обжаловать это решение.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах по определению кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. До этого тот же суд признал причастность Трампа к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Согласно судебному решению, политик своими публичными заявлениями «спровоцировал восстание», при этом оговорено, что причастность к «мятежу» не мешает бывшему президенту принять участие в выборах в 2024 году.

Верховный суд США, чтобы избежать ситуаций, могущих привести к гражданской войне, отменит вводимые властями отдельных штатов запреты на участие кандидатов в президентских выборах 2024 года, остановить выдвижение Трампа уже сложно, отметил ранее в беседе с ИА Регнум старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.