Москва, 29 декабря, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Верховный суд США запретит ограничения отдельных штатов по недопуску кандидатов в президенты в 2024 году, чтобы избежать ситуаций, схожих с гражданской войной. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил старший научный сотрудник ИНИОН РАН, политолог-американист Борис Межуев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Ранее госсекретарь американского штата Мэн Шенна Белоуз объявила решение не дать экс-президенту Дональду Трампу допуск до предварительных выборов в регионе. Свои действия власти Мэна объяснили третьим разделом 14-й поправки к конституции США, согласно которому лицо, принявшее участие в мятеже или восстании, не может занимать какую-либо должность на службе США. Штаб Трампа намерен обжаловать решение.

По мнению политолога-американиста, ограничения отдельных штатов могут обернуться реальным противостоянием сторонников демократов и республиканцев. Митинги, пикеты и недовольства американского населения способны привести к серьёзным событиям, подобным гражданской войне. И именно это не допустит Верховный суд США.

«Думаю, рано или поздно всё дойдёт до Верховного суда США. Все эти запреты по ряду штатов могут обернуться фактически гражданской войной. Это не станут допускать. Верховный суд примет решение, что все ограничения отдельных штатов по недопуску кандидатов будут отменены», — поделился мнением Межуев.

Поэтому политолог уверен, что выдвижение Трампа уже сложно остановить. Бывшего американского лидера ещё будут пытаться ослабить политически, на него продолжат оказывать временное давление через судебные дела, но в итоге за кандидатуру Трампа удастся проголосовать всем желающим, считает Межуев.

«Мне кажется, что сейчас уже такая обстановка, что Трампа не остановить. Поезд ушёл. Единственная реальная возможность это сделать — это вовремя уйти Байдену (президент США Джозеф Байден. — Прим. ред.) и найти себе хорошего достойного преемника на замену, но это успеть уже сложно», — отметил политолог.

Он обратил внимание, что в демократической партии не так много реальных кандидатов на смену Байдену и на роль нового главы государства. Межуев считает одним из наиболее вероятных, сильных и возможных преемников губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Если же в целом рассматривать других заявленных кандидатов, помимо Трампа и Байдена, то наибольшие шансы на победу, по мнению политолога, есть у представительницы республиканской партии Ники Хейли.

«Хейли и Ньюсем наиболее вероятные лидеры после Байдена и Трампа. Ньюсем представляет такой бодрый молодой «байденизм». Хейли сильный кандидат, но проблема заключается в следующем. Голоса Десантиса (губернатор Флориды, кандидат от республиканской партии Рон Десантис. — прим. ред.), если он снимет свою кандидатуру, они отойдут Трампу. Поэтому Ники Хейли имеет реальные шансы, если Трамп уйдёт», — поделился Межуев.

Он отметил, что Ники Хейли хоть и представляет партию республиканцев, но предлагает внешнеполитическое видение, которое кардинальным образом отличается от риторики Трампа. По оценке Межуева, Хейли представляет жёсткое и агрессивное крыло республиканцев, но у неё есть довольно сильная поддержка в Нью-Гемпшире и Южной Каролине.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря издание The New York Times сообщило, что по меньшей мере 16 штатов подали судебные иски с требованием не допустить экс-президента США Дональда Трампа к участию в праймериз от Республиканской партии. В исках утверждается, что Трамп якобы принимал участие в мятеже 6 января 2021 года, когда толпа протестующих штурмовала здание Капитолия.

До этого газета The Wall Street Journal опубликовала результаты предвыборного опроса в США, проведённого в период с 29 ноября по 4 декабря. По этим данным, рейтинг Трампа впервые превысил рейтинг Байдена. 47% респондентов заявили о готовности проголосовать за Трампа, Байдену готовы отдать свои голоса 43%.

В ноябре 2023 года The New York Times со ссылкой на проведённый опрос сообщала, что Трамп опережает Байдена в пяти «колеблющихся» штатах. Отрыв составил от 3% до 10%.