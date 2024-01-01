Париж, 1 января, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Украинского конфликта коснулся президент Франции Эммануэль Макрон в своей новогодней речи. Он призвал французов выступить в поддержку Киева на предстоящих выборах в Европарламент, сообщает телеканал TF1.

Panoramic/Global look press Эммануэль Макрон

Он отметил, что в июне французским избирателям предстоит высказаться «за укрепление европейского суверенитета». По мнению Макрона, им придётся выбирать между дальнейшим развитием Европы или её блокировкой.

«Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», — заявил президент.

Французы раскритиковали главу государства за эту речь. В комментариях к публикации в Le Figaro они посоветовали Макрону не идти на поводу у США и не провоцировать Москву, а выступить за мир на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Макрон признал, что у некоторых европейских стран, как и у США, появились сомнения насчёт будущего Украины. Он заявил, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте. По его словам, Европа «не очень преуспела» в сдерживании России, а попытки «надавить» на Москву провалились.

По мнению политолога, ведущего научного сотрудника отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергея Фёдорова, в Европе очень боятся возвращения к власти в США бывшего президента Дональда Трампа и того, что все расходы на Украину ЕС придётся взять на себя.