Москва, 28 декабря, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Женщинам в новогоднюю ночь лучше ограничиться двумя бокалами шампанского, а мужчинам — тремя, заявила 28 декабря «РИА Новости» врач-диетолог, завотделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Она рассказала, что в пересчёте на чистый спирт для женщин лимит на вечер составляет 20 граммов, а для мужчин — 30.

«Если мы говорим о шампанском, то доза для женщины — это 200 миллилитров, для мужчин — 300», — сказала Залетова.

По словам врача, при превышении нормы алкоголь наносит вред организму, начнёт повышаться нагрузка на печень и происходить повреждение нейронов головного мозга. Она также рекомендовала выбирать не сладкие вина, а сухие, так как в них меньше сахара и они медленней воздействуют на организм.

Врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановская ранее рассказала, что игристые и тихие вина лучше сочетать с морепродуктами и сырами. Она также назвала салаты с майонезом и колбасу неподходящими для этих напитков.

Опубликованный 27 декабря опрос показал, что салат оливье занял первое место в в списке надоевших новогодних блюд. В то же время его чаще остальных называли самым любимым праздничным блюдом.