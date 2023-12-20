Москва, 20 декабря, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Шампанское и тихие вина лучше сочетать с морепродуктами и сырами, тогда как жирные блюда, салаты с майонезом и колбасы — неподходящие закуски для вина. Об этом врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска рассказала изданию aif.ru.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Она отметила, что нейтральные закуски не перебивают и не преобладают над вкусом напитков, что позволяет наслаждаться ароматом и вкусом игристых и тихих вин. Это свежие фрукты, морепродукты, мягкие сыры и деликатесная выпечка.

Если перед употреблением алкоголя поесть, то всасывание спиртного замедлится, напомнила нутрициолог и предупредила, что некоторые блюда лучше не сочетать с шампанским и тихими винами.

«Жареные продукты, жирные блюда, салаты с майонезом, колбасы, соленья и фастфуд нельзя назвать подходящими закусками для вина и алкоголя в целом», — сказала Мановска.

Она пояснила, что эти продукты, а также десерты, могут усугубить ощущение похмелья на следующий день. Кроме того, жирные блюда перебивают тонкий вкус напитков, а запах жареного мяса или острых закусок — их аромат. Солёные закуски подчёркивают кислотность вин и делают их вкус более резким и несбалансированным.

Жирные блюда служат дополнительной нагрузкой на печень и пищеварительную систему, а острые и солёные закуски провоцируют обезвоживание, что вызывает дискомфорт.

Врач призвала в праздничные дни умеренно употреблять алкоголь и приготовить разнообразные закуски, чтобы получить больше удовольствия от шампанского и тихих вин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее хирург Александр Умнов заявил, что самая подходящая для водки закуска — нежирный борщ, кислые щи, рис и яйца. Он также призвал пить достаточно негазированной воды, чтобы минимизировать мочегонный эффект алкоголя и обезвоживание. Лучшими напитками, соседствующими с водкой на застолье, Умнов назвал узвар, морс и несладкий компот.