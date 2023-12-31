Севастополь, 31 декабря, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Воздушную тревогу второй раз за день объявили в Севастополе, сообщил 31 декабря губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — говорится в сообщении.

Днём 31 декабря в Севастополе также объявляли воздушную тревогу. После этого в городе отменили объявленную ранее воздушную тревогу.

Помимо этого, 31 декабря в Белгороде объявляли ракетную угрозу. Позднее её отменили. Также ракетную угрозу в городе объявляли 30 декабря, после ракетного обстрела центра города со стороны ВСУ.