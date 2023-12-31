Севастополь, 31 декабря, 2023, 13:21 — ИА Регнум. На территории Севастополя отменили объявленную ранее воздушную тревогу, 31 декабря сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Отбой воздушной тревоги!» — сообщил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Развожаев написал в Telegram, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ответ на обстрел Белгорода 30 декабря украинскими ракетами российские военные нанесли высокоточные удары по центрам принятия решений и военным объектам на территории Харьковской области.

Удар разрушил бывший гостиничный комплекс «Харьков Палас». Принимавших непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде представителей Главного разведывательного управления ГУР и ВСУ уничтожили.