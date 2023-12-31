Севастополь, 31 декабря, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил 31 декабря губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря в Белгороде объявляли ракетную угрозу. К настоящему моменту её отменили. Также ракетную угрозу в городе объявляли вчера — после массированного ракетного обстрела ВСУ.

В результате атаки ВСУ на Белгород погибли 24 человека. Пострадали 108 человек.

Минобороны России 31 декабря сообщило о нанесении ответного удара по ВСУ, поражены центр принятия решений и военные объекты в Харьковской области. Российские военные нанесли высокоточные ракетные удары.