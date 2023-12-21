Москва, 21 декабря, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Вне зависимости от того, какая из двух основных партий победит на предстоящих президентских выборах на Тайване, ждать его воссоединения с материковым Китаем пока не приходится. Об этом корреспонденту ИА Регнум 21 декабря заявил руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев.

RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

Ранее выяснилось, что председатель КНР Си Цзиньпин на ноябрьском саммите в Сан-Франциско заявил президенту США Джозефу Байдену, что Китай намерен добиваться воссоединения с Тайванем мирным путём.

«Такие заявления действительно могут способствовать снижению напряжённости в китайско-американских отношениях. Что касается мирного объединения, то это очень сложная и комплексная задача, которую не решить в стиле «давайте договоримся». Эта проблема существует уже больше 100 лет. Конечно, для китайского руководства это грандиозная задача. И если на фоне выдающихся экономических успехов удастся ещё решить и проблему Тайваня, то это будет завершением длинного исторического периода, когда Китай был слабым», — объяснил Карнеев.

Он подчеркнул, что в китайских СМИ и выступлениях официальных лиц упоминается, что решение тайваньского вопроса будет важнейшей задачей для нескольких поколений китайцев. Однако есть вопрос, насколько трудно будет достичь этой цели.

«Сейчас все обращают внимание на выборы президента, которые пройдут на Тайване 13 января 2024 года. Наибольшие шансы есть у двух кандидатов: от правящей Демократической прогрессивной партии Тайваня и от оппозиционного «Гоминьдана», который, как известно, выступает с позиций единого Китая. Кандидат от правящей партии (он же нынешний вице-президент Тайваня) Лай Циндэ многократно пояснял свою позицию. Дело в том, что Китай обещал, что прибегнет к силовым мерам, если власти Тайваня объявят о формальной независимости. И Циндэ говорит, что, мол, зачем объявлять о независимости, если мы и так де-факто самостоятельное государство», — рассказал Карнеев.

У «Гоминьдана», по его словам, политика более сложная, так как эта партия всегда выступала с позиции, что есть только один Китай. Но при этом нынешний кандидат от «Гоминьдана» Хоу Юи, говорит, что он тоже поддерживает принцип единого Китая, но подчеркивает, что понимает эту формулу иначе, чем в Пекине.

«Он говорит, что они не согласны с принципом Дэн Сяопина «Одно государство — две системы». Материковая часть предлагает объединение по гонконгскому образцу. Но Тайвань не готов это принять. Таким образом, даже «Гоминьдан», который придерживается принципа одного Китая, не готов в ближайшее время вести переговоры о каком-то объединении или конфедерации», — констатировал Карнеев.

Таким образом, если на выборах победит «Гоминьдан», то это позволит серьёзно снять уровень напряжённости, но, как призвал китаист, не надо питать иллюзий. В предыдущий период, с 2008 по 2016 годы, эта партия уже была у власти, и переговоров о скором объединении с КНР никто не увидел.

«От Си Цзиньпина все ждали примирительных заявлений, и он их произнес. И это правильно. Потому что даёт новый импульс американо-китайским отношениям, а от этого зависит глобальная экономика», — сказал востоковед.

Кроме того, он обратил внимание, что военные эксперты пока сильно спорят о том, когда Китай накопит достаточный военный потенциал, чтобы в случае чего более-менее безболезненно занять Тайвань. На данный момент с военно-технической точки зрения у Китая ещё нет такого подавляющего превосходства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации NBC News, Си Цзиньпин не назвал точных сроков воссоединения с Тайванем, но обратил внимание Байдена, что США влияют на участников выборов президента, которые пройдут в начале 2024 года.

До этого китаист Андрей Островский заявил, что США не готовы оплачивать независимость Тайваня жизнями американских солдат, в то время как Китай нападёт на этот остров, только если тот провозгласит независимость. Кроме того, он призвал не забывать, что США уже признали суверенитет Китая над Тайванем, когда подписали в 1972 году так называемое шанхайское коммюнике.

В свою очередь, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов полагает, что КНР не хочет эскалации напряжённости и заявления, которые звучат как из Китая, так и с Тайваня, говорят о том, что страны готовы идти на разумные компромиссы.

Кроме того, есть мнение, что Китай не хочет силовым путём присоединять Тайвань, так как США в таком случае могут отрезать КНР от поставок нефти, которые идут в Китай через Индийский океан.