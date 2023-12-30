Запорожье, Запорожская область, 31 декабря, 2023, 00:30 — ИА Регнум. Линия обороны, удерживаемая Вооружёнными силами Украины, может обвалиться из-за подавляющей мощи российских авиации и артиллерии. Об этом сообщило издание Forbes.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Худшим исходом для Украины будет российский прорыв на юге. Если им удастся продвинуться… хотя бы на один-полтора километра, ситуация к востоку и юго-востоку для украинцев резко ухудшится», — говорится в материале.

По мнению авторов материала, существенное превосходство Вооружённых сил России в артиллерии и авиации позволяет вести успешные действия по уничтожению подразделений и техники противника в Запорожской области. Кроме того, ситуацию на этом направлении осложняет то, что командование ВСУ приняло решение передислоцировать одно из самых боеспособных соединений — 47-ю механизированную бригаду.

О том, что российская армия перехватила инициативу на большей части линии боевого соприкосновения, также сообщила газета The New York Times. Так, например, за последнее время ВСУ стали отступать в районах Артёмовска, Марьинки, Купянска и Авдеевки.

Как ранее передавало ИА Регнум, 30 декабря экс-глава министерства внутренних дел Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ оказались в самом тяжёлом положении с начала специальной военной операции. По его словам, существенно возросшие потери среди украинских военных привели к тому, что киевские власти были вынуждены принять новый непопулярный среди населения закон о мобилизации.