Украинские СМИ сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры на западе страны
Украинские СМИ сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области
Хмельницкий, Украина, 31 декабря, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области на Западной Украине, сообщило 31 декабря украинское издание «Страна. ua».
Иван Шилов ИА Регнум
По его данным, объект загорелся вследствие нанесения удара. В областной администрации заявили о ликвидации возгорания.
Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам в этом регионе.
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