Хмельницкий, Украина, 31 декабря, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области на Западной Украине, сообщило 31 декабря украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, объект загорелся вследствие нанесения удара. В областной администрации заявили о ликвидации возгорания.

Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по объектам в этом регионе.

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