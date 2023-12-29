Киев, 29 декабря, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко 29 декабря в своём Telegram-канале сообщил о взрывах в городе.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Взрывы в Киеве», — написал Кличко.

Минобороны не информировало о нанесении каких-либо ударов по объектам в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине утром 29 декабря действует режим воздушной тревоги. Власти Львова и Харькова сообщили о взрывах.

Украинские СМИ также распространили информацию о взрывах в Днепропетровске и в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.