Львов, Украина, 29 декабря, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Во Львове на западе Украины на объекте критической инфраструктуры произошёл пожар. Об этом 29 декабря сообщил мэр города Андрей Садовой.

«Есть возгорание на объекте критической инфраструктуры во Львове», ― написал он в Telegram-канале.

Садовой добавил, что на месте работают оперативные службы. Другие подробности мэр не сообщил.

Ранее утром 29 декабря Садовой сообщил о нескольких взрывах в городе на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

При этом Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря мэр украинского Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе произошло по меньшей мере шесть взрывов. Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили во всей Харьковской области.

Вечером 28 декабря взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Назначенный украинскими властями глава городской администрации Роман Мрочко также распространил информацию о частичном отключении электричества в этом населённом пункте.

Начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк 25 декабря сообщила о том, что в Одесской области получили повреждения объекты припортовой инфраструктуры. Она уточнила, что причиной стали обломки беспилотников. Также, по её словам, пожар вспыхнул на одном из законсервированных объектов Одесской области.