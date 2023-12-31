Объект критической инфраструктуры загорелся в Киевской области
В Киевской области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры
Киев, 31 декабря, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Киевской области, сообщил 31 декабря глава областной военной администрации Руслан Кравченко.
Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
«На одном из объектов критической инфраструктуры <…> возник пожар на открытой территории. Его оперативно ликвидировали», — сообщил он.
В результате никто не пострадал.
При этом Кравченко не уточнил, где находилось предприятие и его профиль.
Как передавало ИА Регнум, пожар вспыхнул на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области на западе Украины 31 декабря. В областной администрации заявили о ликвидации возгорания. Сообщалось также о взрывах в Харькове и Черкасской области.