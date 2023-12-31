Киев, 31 декабря, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Киевской области, сообщил 31 декабря глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

«На одном из объектов критической инфраструктуры <…> возник пожар на открытой территории. Его оперативно ликвидировали», — сообщил он.

В результате никто не пострадал.

При этом Кравченко не уточнил, где находилось предприятие и его профиль.

Как передавало ИА Регнум, пожар вспыхнул на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области на западе Украины 31 декабря. В областной администрации заявили о ликвидации возгорания. Сообщалось также о взрывах в Харькове и Черкасской области.