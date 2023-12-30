Тель-Авив, Израиль, 31 декабря, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Вооружённый конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа продлится ещё несколько месяцев, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходу пресс-конференции 30 декабря.

Иван Шилов ИА Регнум Биньямин Нетаньяху

«Кампания в секторе Газа продлится ещё много месяцев», — сказал Нетаньяху, подчеркнул, что Армия обороны Израиля продолжит боевые действий, пока не будут уничтожены все объекты ХАМАС в секторе Газа и не будут возвращены домой все удерживаемые палестинским движением заложники.

По словам главы правительства Израиля, ЦАХАЛ добилась значительных успехов, в частности уничтожив на территории палестинского анклава более восьми тысяч боевиков ХАМАС. Также Нетаньяху заявил о готовности Израиля к ответным действиям в случае, если шиитское движение «Хезболла» расширит масштаб противостояния.

Как передавало ИА Регнум, 24 декабря Биньямин Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа. По мнению израильского премьер-министра, это является единственным путём к возвращению заложников и гарантии того, что сектор Газа больше не будет представлять для Израиля угрозу.