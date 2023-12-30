Афины , 30 декабря, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Оппозиция в Греции ратует за сотрудничество с Россией и отмену антироссийских санкций. Об этом речь идёт в совместном заявлении партий «Демократическое движение национального освобождения» (ДИКЕА), «Всегреческое движение греко-российской дружбы» и «Всегреческое социалистическое движение». Документ опубликовал портал iskra. gr.

Известия/ Константин Кокошкин

Политики трёх оппозиционных непарламентских партий подчеркнули, что ведут борьбу за независимую, суверенную, производительную, социально справедливую и глубоко демократическую Грецию.

«[Грецию], которая будет поддерживать многосторонние экономические и международные отношения, придавая особое значение сотрудничеству и дружбе с Россией, отмене санкций и мер против нее, а также дружбе и сотрудничеству с движением БРИКС», ― говорится в заявлении.

Лидеры партий также резко раскритиковали экономическую политику нынешнего правительства Греции. «Мы надеемся, что новый год принесет «пробуждение» всего греческого народа и прежде всего тех, кто страдает в результате политики господствующей системы власти и испытывает на себе последствия долгосрочной политики жесткой экономии.

«Пусть 2024 год станет годом, когда греческий народ потребует отмены политики унизительных пособий по бедности и одностороннего изнурительного налогообложения работников и пенсионеров», ― подчеркнули оппозиционеры.

Как сообщало ИА Регнум, глава крымского парламента Владимир Константинов 1 октября заявил, что западные санкции, введённые в отношении России из-за Крыма, нелегитимны, так как в международном праве не предусмотрено их применение вне утверждённых ООН процедур. Пребывание региона в составе Украины было незаконным, а потому нет резона наказывать Россию за исправление этой досадной ошибки, подчеркнул он.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) депутат бундестага Тино Хрупалла 29 августа заявил о том, что Германия должна поменять свою политику и уважать интересы безопасности как Украины, так и России. Он выразил мнение, что политика Германии должна следовать интересам немецких граждан, которым выгодны хорошие отношения со всеми странами мира. Сопредседатель АдГ потребовал отказаться от экономической войны и санкций.

В начале декабря на досрочных выборах в парламент Нидерландов победила крайне правая антииммигрантская Партия свободы (PVV), выступающая за отмену антироссийских санкций и против поставок оружия на Украину.