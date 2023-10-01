Симферополь, 1 октября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Западные санкции нелегитимны по своей сути и должны быть оспорены. Но добиться их отмены можно и иным способом, заявил 1 октября глава крымского парламента Владимир Константинов.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он подчеркнул, что все санкции, введённые в отношении России из-за Крыма, нелегитимны, так как в международном праве не предусмотрено их применение вне утверждённых ООН процедур. Пребывание региона в составе Украины было незаконным, а потому нет резона наказывать Россию за исправление этой досадной ошибки.

«Поэтому, безусловно, с позиции логики, санкции должны быть оспорены и признаны юридически незаконными», — сказал Константинов «РИА Новости».

По его словам, западные страны в настоящее время ставят на первое место не правовые нормы, а достижение поставленных целей любой ценой. Поэтому вряд ли получится добиться прекращения санкционной войны апелляциями к логике, праву, совести и справедливости.

Добиться отмены санкций скорее можно, если сделать их невыгодными и разрушительными для экономики Запада и научиться не обращать на них внимание. Кое-какие достижения в этом направлении уже есть, сказал Константинов.

«Пройдём этим путем до конца — вернем Запад к разумному взаимовыгодному сотрудничеству. Или пошлём его с его санкциями куда подальше», — заявил глава крымского парламента и подчеркнул, что веры Западу больше не будет никогда.

Как сообщало ИА Регнум, многие страны Запада поддерживают киевский режим, который по-прежнему считает своей временно оккупированной территорией Крым, вошедший в состав России в 2014 году по итогам референдума. Российское руководство не раз заявляло, что воссоединения с РФ — демократический выбор жителей Крыма, голосование прошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.