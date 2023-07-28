Магдебург, Германия, 29 июля, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Германия должна поменять свою политику и уважать интересы безопасности как Украины, так и России, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) депутат бундестага Тино Хрупалла в ходе выступления на съезде этой политической силы в городе Магдебурге (федеральная земля Саксония-Анхальт).

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Парламентарий также призвал руководство ФРГ занять посредническую позицию в диалоге двух стран. По словам Хрупаллы, внешняя политика либеральных «ценностей» втянула Берлин в украинский конфликт.

Сопредседатель АдГ подчеркнул, что из-за этого в настоящее время «молодые украинцы умирают в немецких танках в борьбе против России». Депутат напомнил, что ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд признали, что Минские соглашения в 2015 году заключались их странами, чтобы выиграть время для военного укрепления Украины.

Хрупалла выразил мнение, что политика Германии должна следовать интересам немецких граждан, которым выгодны хорошие отношения со всеми странами мира. Сопредседатель АдГ потребовал отказаться от экономической войны и санкций.

Он также заявил о необходимости взаимного уважения ценностей между государствами. Парламентарий добавил, что Германии следует вернуться к поставкам газа и нефти из РФ. Хрупалла считает, что Берлину придётся восстанавливать отношения с Москвой в любом случае.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с начала российской специальной военной операции Германия выделила Украине помощь на общую сумму €17 млрд. 14 июня власти ФРГ впервые в своей истории представили стратегию национальной безопасности.

В документе говорится, что «самой серьёзной угрозой» для европейского миропорядка является Россия. Авторы стратегии указали на то, что её определяющим фактором стали перемены, вызванные российской спецоперацией на Украине.

При этом в тексте отмечается, что Германия не настроена на конфликт с Россией, но планирует защищать своих непосредственных союзников.