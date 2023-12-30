Буэнос-Айрес, 30 декабря, 2023, 11:01 — ИА Регнум. При отказе от присоединения к БРИКС Аргентина руководствовалась в том числе идеологическими соображениями. Об этом заявила министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино в интервью газете La Nación.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Международные альянсы будут заключаться в основном с западными демократиями», — заявила глава МИД Аргентины.

При этом на вопрос журналиста было ли решение Буэнос-Айреса не присоединяться к БРИКС идеологическим или практическим, она ответила, что и то и то. Мондино добавила, что Аргентина уже имеет торговые отношения со странами БРИКС. По словам главы МИД, Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями», в числе которых США, Израиль, Новая Зеландия, европейские страны, Канада.

Как сообщало ИА Регнум, 29 декабря президент Аргентины Хавьер Милей направил письма президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником группы стран БРИКС. Соответствующе письма Милей также направил главам каждой из стран-участниц БРИКС: Луису Инасиу Луле да Силве (Бразилия), Сирилу Рамафосе (ЮАР), Нарендре Моди (Индия). В письме говорилось, что Аргентина не считает целесообразным участвовать в качестве члена БРИКС с 1 января 2024 года.

Милей в ноябре 2023 года победил на президентских выборах в Аргентине. Он заявлял, что не видит смысла развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией, но пообещал не мешать частным компаниям работать с этими странами. В команде Милея заявляли, что рассматривают возможность присоединения к БРИКС, но так, чтобы участвовать не очень активно.