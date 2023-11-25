Буэнос-Айрес, 25 ноября, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея изучает идею присоединения страны к БРИКС, при этом рассматривается возможность «не очень активного» участия в работе организации в случае присоединения к ней, сообщил 25 ноября телеканал TN со ссылкой на осведомлённые источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«В настоящее время международный блок команды, возглавляемый будущей главой МИД (Аргентины. — Прим. ред.) Дианой Мондино, анализирует возможность пойти по пути присоединения к БРИКС, но с не очень активным участием (в работе организации. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, победу во втором туре президентских выборов в Аргентине одержал Хавьер Милей, крайне правый политик. Он набрал 55,7% голосов. Милей анонсировал «радикальные перемены» в Аргентине, в частности заявил, что сотрудничать страна будет только со «странами свободного мира», в число которых, по его мнению, не входят Россия, Китая и Бразилия. Ранее Милей и члены его команды высказывали предложения о необходимости радикального сокращения роли государства в экономике, замены национальной валюты на доллар США и об отказе от принятия приглашения присоединиться к БРИКС.

Политическая программа Милея приведёт Аргентину к катастрофе, отметил ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Правый политик одержал победу на выборах благодаря голосам молодых людей, не имеющих ни ориентиров, ни убеждений, «с айфонами вместо мозгов», считает сенатор.

Политика Милея будет вестись в интересах США, вступать в БРИКС Аргентина, вероятно, не будет, и не исключено, что присоединится к антироссийским санкциям, отмечал в беседе с ИА Регнум гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.