Москва, 9 ноября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В России следует продлить действие запрета на экспорт риса в 2023 году, что предотвратит его серьезное подорожание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала планы Минсельхоза РФ сохранить запрет на экспорт риса в 2023 году.

Steven Depolo Рис

«Мировые цены на рис имеют тенденцию к росту вследствие сокращения предложения после введения Индией в сентябре 2022 года ограничений на экспорт и увеличения производственных издержек из-за удорожания топлива, пестицидов, удобрений, — сказала Прикладова. — Нет оснований считать, что в 2023 году произойдёт разворот мировых цен на рис. В этих условиях очень высоки риски, что при возможности возобновления экспорта национальные производители переориентируют поставки за рубеж для получения повышенных доходов».

В результате, как пояснила Прикладова, из-за сокращения предложения на внутреннем рынке возникнет дефицит продукта, что вызовет повышение цен.

«Такое развитие событий произошло на рынке пиломатериалов в начале 2021 года, когда российские компании наращивали экспортные поставки фанеры в ущерб национальному рынку, — сказала эксперт. — Для предотвращения аналогичной ситуации с рисом целесообразно продлить действие запрета на его экспорт в 2023 году, что предотвратит серьёзный рост внутренних цен на рис в России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство сельского хозяйства РФ не исключает продления ограничений на экспорт риса в 2023 году.