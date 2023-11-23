Москва, 23 ноября, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твёрдой пшеницы из России с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Поддержана инициатива Минсельхоза о введении временного запрета на вывоз твёрдой пшеницы из РФ сроком на 6 месяцев — с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что в России в текущем году очень хороший урожай пшеницы, государство удержит 1-е место в мире по её экспорту. Экспортный потенциал сохранится на уровне 60 миллионов тонн, уточнил российский лидер.

Ранее первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила, что урожай зерна в России в 2023 году составил 147 млн тонн с учётом сбора в новых регионах. Лут добавила, что с учётом планируемых объёмов сбора потенциал России по текущему сезону экспорта зерна составляет 65 миллионов тонн.

В июне министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что российский АПК работает штатно, продовольственная безопасность страны будет обеспечена.

По его словам, сельхозорганизации и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности обеспечивают внутренний рынок, все производственные цепочки функционируют стабильно.