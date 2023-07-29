Москва, 29 июля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, сообщили 29 июля в Telegram-канале кабмина.

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«Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что соответствующие решение приняли для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Временный запрет одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

При этом запрет не будет распространяться на поставки в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Также рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Как сообщало ИА Регнум, Минсельхоз в мае 2022 года предложило ввести временный запрет на экспорт риса. Министерство предложило установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы. При этом запрет не касался риса, вывозимого с территории России в страны Евразийского экономического союза, Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР.

Доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова в беседе с ИА Регнум в ноябре 2022 года заявила, что в России следует продлить действие запрета на экспорт риса в 2023 году, что предотвратит его серьезное подорожание. Она отметила, что нет оснований считать, что в 2023 году произойдёт разворот мировых цен на рис.