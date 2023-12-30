Магадан, 30 декабря, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку действий врачей после гибели пациентки в Магадане. Об этом 30 декабря сообщили в информационный центр следственного ведомства.

Такое поручение он дал руководителю регионального СУ СК России.

«В СМИ сообщается о том, что в городе Магадане женщина потеряла сознание в машине скорой помощи, когда её везли после осмотра в больнице домой. Однако медики потребовали от супруга женщины отнести её в квартиру, предоставив носилки. Впоследствии женщина скончалась», ― говорится в сообщении информационного центра в Telegram-канале.

Ранее министерство здравоохранения Магаданской области начало проверку обоснованности действий врачей Магадана.

Дочь пенсионерки умершей после осмотра медиков, написала в соцсетях, что её мать потеряла сознание прямо в машине скорой помощи, когда её везли после осмотра в больнице домой. Однако медики потребовали от супруга женщины отнести её в квартиру. Через полчаса, по словам девушки, мать скончалась.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря в Москве скончался бывший начальник авиации Московского округа ВВС и ПВО генерал-майор в отставке Юрий Столбинский. Он умер в машине скорой помощи, которая везла его в больницу. Вечером 66-летнему Столбинскому стало плохо у себя дома. Мужчине вызвали скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, он скончался в «скорой».

В Рязани скончался мальчик, который проходил лечение в частной стоматологической клинике. 16 декабря после хирургического лечения ребёнок в удовлетворительном состоянии ушёл с родителями из клиники. Дома состояние ребенка ухудшилось, черед два дня родители вызвали скорую помощь, но прибывший врач констатировал смерть мальчика. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.