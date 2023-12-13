Москва, 13 декабря, 2023, 11:31 — ИА Регнум. В Москве на 67-м году жизни скончался бывший начальник авиации Московского округа ВВС и ПВО генерал-майор в отставке Юрий Столбинский. Он умер в машине скорой помощи, которая везла его в больницу. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

old. redstar.ru/ Генерал-майор в отставке Юрий Столбинский

Вечером 10 декабря 66-летнему Юрию Столбинскому стало плохо. Он находился у себя в квартире на улице Авиаконструктора Микояна. Мужчине вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики уложили Юрия на каталку и спустили в машину. Дорога до больницы не должна была занять много времени, но состояние пациента стремительно ухудшалось. Несмотря на усилия медиков, он скончался в машине скорой помощи.

«На улице Викторенко в машине скорой помощи скончался 66-летний мужчина. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Юрий Анатольевич Столбинский родился 12 января 1957 года. Он окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков, Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина и Высшие академические курсы при Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Юрий Анатольевич имел военную специальность лётчик-снайпер. От простого лётчика он дослужился до командира авиационного полка. Юрий Анатольевич занимал должность начальника авиации Командования специального назначения в звании генерал-майора. Он служил на руководящих должностях в воздушной армии и округе ВВС и ПВО. С 2002 года он был начальником авиации объединения. За отличную службу он был удостоен звания Заслуженный военный летчик РФ и награжден орденом «За военные заслуги».

Ранее ИА Регнум сообщало, что тела бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России и его жены обнаружили в их доме в Ставропольском крае. Причиной смерти стало отравление угарным газом.