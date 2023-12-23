Донецк, 23 декабря, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Пять человек получили ранения в результате сброса боеприпаса с квадрокоптера украинскими военными в Кировском районе Донецка, сообщил 23 декабря мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Валентин Спринчак/ТАСС

«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе в микрорайоне Бирюзова получили ранения пять человек: мужчины 1970, 1970, 1972 годов рождения и две женщины 1966 года рождения», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее глава ДНР Денис Пушилин информировал о ранении 12 человек в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Кировском районе Донецка. Пятеро из них, уточнил он, — спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса» и один — региональной энергопоставляющей компании.

20 декабря в Донецке ранение получил водитель скорой помощи. В этот день украинские военные нанесли удар с помощью дрона по больнице № 25. Боевики сбросили взрывное устройство на медучреждение, судя по всему, целясь в волонтёров, которые в это время подвезли к больнице воду.