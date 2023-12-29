Лондон, 29 декабря, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Примерно 200 ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) войдут в новый пакет военной помощи Украине со стороны Британии, сообщило 29 декабря британское министерство обороны. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны.

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Ранее глава указанного военного ведомства Грант Шаппс сообщил, что Лондон поставит Киеву несколько сотен ракет ПВО, но не уточнил их примерное количество.

В минобороны отметили, что речь идёт о ракетах малой дальности ASRAAM класса «воздух — воздух». Их производит британское оборонное предприятие MBDA.

В ведомстве также сообщили, что изначально эти ракеты предназначались для пуска с воздушных судов, включая истребители Typhoon и F-35. Позднее для ASRAAM разработали систему ПВО, позволяющую запускать их с земли.

Представители минобороны также подчеркнули, что новые системы прошли испытания, а для украинских военных провели инструктаж по их использованию, который проходил в Британии. В пресс-релизе сказано, что поставка таких ракет Украине уже началась.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря газета The Washington Post написала, что Украина испытывает дефицит средств ПВО. При этом на фоне проблем с одобрением Конгрессом США дополнительного финансирования Киева американские власти решили привлекать союзников для оказания срочной поддержки украинской стороне.

Так Соединённые Штаты планируют передавать Украине больше средств ПВО взамен вооружения, получаемого из Японии. 29 декабря бывший полковник СБУ Олег Стариков рассказал о том, что российские военные нанесли массовые удары по украинским складам с западным вооружением.

Он отметил, что Вооружённые силы России смогли добиться перегрузки систем ПВО Украины, из-за чего украинским войскам пришлось использовать дорогостоящие зенитные ракеты.