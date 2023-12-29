Киев, 29 декабря, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил 29 декабря, что российские военные нанесли массовые удары по украинским складам с западным вооружением. Об этом он сказал на YouTube-канале «Да, это так».

Иван Шилов ИА Регнум

«Большая часть ударов пришлась по авиабазам, где хранилось вооружение НАТО», — подчеркнул он, указав, что украинская противовоздушная оборона не способна противостоять подобного рода атакам.

Стариков заявил, что уничтожение складов с оружием и ПВО всегда были основными задачами российской армии.

«С помощью воздушной операции они добились перезагрузки нашей ПВО. Пришлось выпускать дорогостоящие ракеты», — сказал полковник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в тот же день спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат заявил о беспрецедентной ночной авиаатаке российских войск. По его словам, ночью в воздухе находилось такое количество российской авиации, как ни разу до этого. Как заявил Игнат, в атаке задействовали беспилотники, а тактическая авиация применяла крылатые ракеты.

Вскоре в Минобороны России сообщили, что российские войска за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, ликвидировав все цели. В Минобороны подчеркнули, что удары также наносились по местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников.