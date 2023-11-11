Москва, 11 ноября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Экономика США посылает тревожные сигналы, и будет всё меньше желающих инвестировать в неё свои капиталы. Об этом корреспонденту ИА Регнум 11 ноября заявил профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее агентство Moody’s ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со стабильного до негативного.

По мнению Ковалева, случившееся говорит о том, что эксперты агентства не очень верят в хорошие перспективы американской экономики, у которой есть ряд проблем. Там ещё нет рецессии, как в Германии, но положение дел не самое лучшее.

«Но самая важная причина в том, что заканчивается временный бюджет, о котором республиканцы и демократы договорились в Конгрессе. А что дальше, пока абсолютно непонятно. Нет никаких сведений о том, будет ли принят бюджет или будет технический дефолт. Поэтому агентство страхуется и понижает рейтинг, потому что в экономику с не самым благополучным состоянием никто вкладывать не будет», — констатировал Ковалев.

По его словам, проблема заключается в том, что если финансировать то, что запрограммировала администрация действующего президента США Джозефа Байдена, включая помощь Украине и Израилю, то возникает вопрос, где взять деньги. Если выпускать ничем не обеспеченные денежные знаки, то рано или поздно это закончится серьёзным кризисом.

Плюс намерение Вашингтона конфисковать российские активы. В этих условиях, как пояснил Ковалев, большинство других стран, которые раньше вкладывались в ценные американские бумаги не раз подумают, стоит ли размещать свои средства на рынке США, если их в любой момент могут заморозить или конфисковать. Это тоже крайне негативный сигнал для инвесторов.

«США завязли в целом ряде конфликтов. Это всё требует денег, а мы все прекрасно знаем, что любая война зависит от ресурсов. А ресурсы могут закончиться», — подытожил экономист.

С такими выводами согласен профессор ВШЭ Евгений Коган.

«Проблемы американской экономики достаточно серьёзны, это правда, — сказал он. — Резко выросла стоимость обслуживания американского долга. Если раньше США платили несколько миллиардов долларов в год за обслуживание своего долга, то сегодня речь идёт примерно о триллионе долларов. А это составляет увесистую часть бюджета. Кроме того, есть опасения, что в течение пяти-семи лет эта сумма может достигнуть 18% или 20% доходов бюджета».

Он подчеркнул, что вкупе с другими проблемами (возможной рецессией и сложностями в банковской сфере) удивительно, что агентство понизило не сам рейтинг, а только прогноз по рейтингу.

«На мой взгляд, это политизированное решение. Если бы это была другая страна, а не США, то ей бы уже давно порезали рейтинг на четыре или пять ступеней. Так что Moody’s проявило гуманизм и акт милосердия», — подытожил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Белом доме с прогнозами Moody’s не согласились. Замминистра финансов Уолли Адейемо сказал, что экономика США остается сильной, а казначейские ценные бумаги являются самыми надёжными и ликвидными активами в мире. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что изменение прогноза Moody’s стало «ещё одним следствием экстремизма и дисфункции» республиканцев в Конгрессе.

Весной 2023 года Moody’s изменило оценку кредитоспособности американского банковского сектора со «стальной» на «негативную».

В октябре 2023 года минфин США сообщил, что дефицит бюджета США в 2023 финансовом году (завершился 30 сентября) вырос на 320 млрд долларов и достиг 1,7 трлн.