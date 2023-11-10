Вашингтон, 11 ноября, 2023, 02:40 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) ухудшило прогноз рейтинга правительства Соединённых Штатов со стабильного до негативного. Такой вывод сделан из-за дефицитного бюджета и снижения доступности долга.

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В Белом доме с таким прогнозом не согласились, заявляя, что экономика США остаётся сильной.

«Изменён прогноз на негативный со стабильного, а также подтверждён долгосрочный рейтинг США на уровне «ААА», — информировало агентство в своём заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, Moody’s изменило оценку кредитоспособности американского банковского сектора со «стальной» на «негативную».

По оценкам агентства, несмотря на действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, риск для банковской системы сохраняется с учётом количества незастрахованных вкладов в других банках. Эксперты также ожидают дальнейшего роста ставки ФРС.

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена в экономических проблемах, с которыми столкнулась страна. Он также добавил, что Соединённые Штаты ждёт Великая депрессия.