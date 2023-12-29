Вашингтон, 29 декабря, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Доллар пережил худший год со времен пандемии коронавируса. Как стало известно 29 декабря, рассчитываемый агентством Bloomberg индекс американской валюты сократился почти на 3%, что оказалось самым резким снижением, начиная с 2020 года.

Известия/ Дмитрий Коротаев

Значительнейший спад произошёл в четвёртом квартале года. Агентство объяснило это растущими ставками на смягчение Федеральной резервной системой США денежно-кредитной политики из-за замедления роста экономики. Привлекательность доллара падает из-за возможности центральных банков других стран подолгу сохранять высокие ставки.

По прогнозам опрошенных экспертов, в 2024 году доллар останется слабым, но получит возможность восстановиться перед президентскими выборами в ноябре.

Как сообщало ИА Регнум, курс доллара на Московской бирже в этот день опустился ниже 89 рублей. Такого показателя американская валюта достигла впервые с 30 ноября, по данным на 11:20 мск, доллар снижался до 88,99 рубля, к 11:23 мск находился на уровне 88,97 рубля. Евро в то же время упал на 1,07 рубля, до 98,55 рубля, это минимальный показатель с 20 декабря.