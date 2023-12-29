Белгород, 29 декабря, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки пять раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом 29 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Белгородском районе дроном-камикадзе атакован [автомобильный пункт пропуска] «Нехотеевка». Обошлось без последствий», ― написал глава региона в Telegram-канале.⠀

Кроме того, по его словам, по окраине хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе украинские военные выпустили 23 миномётных снаряда. Также ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. ⠀

В Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось атаке с помощью дрона-камикадзе. Осколочные ранения получил мирный житель. Взрывное устройство сбросили с беспилотника, когда мужчина находился на улице. Он получил множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Пострадавшего госпитализировали.

Кроме того, ВСУ обстреляли окраину села. Всего зафиксировали восемь прилётов. Обошлось без последствий.

«По селу Белянка выпущен один миномётный снаряд. В селе Середа противник атаковал с помощью дрона-камикадзе, также в Середе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас», — сообщил Гладков.

Он добавил, что дрон также атаковал окраину хутора Лозовая Рудка.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря ВСУ обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области. В результате повреждения получили линии электропередачи. Под отключение попали абоненты села Теребрено и посёлка Задорожный.

В тот же день украинская армия обстреляла из миномёта окраину города Шебекино. Пострадавших не было. Взрывной волной выбило окна и посекло фасад в частном жилом доме.

В Валуйском городском округе Белгородской области 22 декабря средства радиоэлектронной борьбы сбили украинский БПЛА. Детонации не произошло. Пострадавших и разрушений также не было.

Вооружённые силы Украины 23 декабря атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе. Инцидент произошёл между посёлками Совхозный и Горьковский, где дорожники проводили ремонтные работы на мосту. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трёх рабочих.