Москва, 29 декабря, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Осуждённый в России за шпионаж американец Полл Уилан заявил в интервью радиостанции WTOP, что боится оказаться брошенным, если США добьются возвращения журналиста Эвана Гершковича.

ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV Пол Уилан

«Русские непреклонны в том, что они хотят совершать обмены только один на один. И, как вы знаете, нас здесь двое — Эван и я. Я боюсь, что администрация [президента США Джо] Байдена договорится о возвращении Эвана домой, оставив меня здесь в третий раз», — сказал Уилан.

Если Гершковича освободят раньше, отмечает Уилан, это может существенно ограничить возможности его будущего освобождения. По словам Уилана, когда американку Бриттни Грайнер обменяли на осуждённого в США Виктора Бута, его страна бросила его.

«Они оставили меня без каких-либо вариантов для торга. И с тех пор они делают предложения русским, но это не то, о чем русские просили», — отметил Уилан, добавив, что его осудили в России несправедливо.

По его словам, в России не собираются отказываться от версии, что он агент, посланный с секретной миссией, и что он имеет высокий ранг. Его могут попридержать, а для обмена пока предлагать Гершковича.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве 22 декабря 2018 года. Американца задержали по обвинению с шпионаже при получении им флешки с данными о сотрудниках одного из подразделений службы экономической безопасности ФСБ.

Московский городской суд в июне 2020 года признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам лишения свободы. Суд установил, что американец собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и министерства обороны.

В июле 2022 года США предлагали обменять Бута сразу на Уилана и Гершковича. В итоге Бута обменяли на Грайнер — баскетболистку сборной США, осуждённую в России за наркотики.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовят предложение по обмену, чтобы вернуть и Уилана и Гершковича.

Вопроса об обмене заключёнными с США коснулся 14 декабря в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин. Он отверг заявление о том, что американских граждан, в частности Гершковича, заключили под стражу якобы без суда и следствия. Он добавил, что Москва не оказывается от идеи возвращения в США Уилана и Гершковича, однако Россию интересуют только взаимоприемлемые договорённости.