Вашингтон, 8 декабря, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер обменяли на российского гражданина Виктора Бута, передаёт 8 декабря CNN со ссылкой на источник.

Алексей Колчин ИА REGNUM Баскетболистка Бриттни Грайнер

«Звезда WNBA Бритни Грайнер была освобождена из-под стражи в России в рамках обмена удерживаемыми лицами», — говорится в сообщении телеканала.

Российские власти освободили Грайнер в обмен на Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы по обвинению в торговле оружием. Грайнер, осуждённая в России за контрабанду наркотиков, отбывала наказание в исправительной колонии в Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вашингтон по спецканалам обсуждал с российской стороной вопрос освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер и бывшего морпеха Пола Уилана. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединённые Штаты продолжают активно взаимодействовать с Россией по вопросу обмена заключёнными между странами.