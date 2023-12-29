Киев, 29 декабря, 2023, 11:58 — ИА Регнум. В Киеве прозвучали взрывы около военного завода «Артём», производящего изделия для авиатехники. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Очень похоже, что целью был военный завод. Взрывы были слышны чётко в том районе», — уточнил собеседник агентства.

При этом киевляне прежде сообщали СМИ, что слышали серию взрывов и заметили чёрный дым около станции метро «Лукьяновская».

По информации местного издания «Страна․ua», здание станции пострадало от ракетных прилётов. Движение поездов возобновили после приостановки, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Минобороны России не информировало о каких-либо ударах по объектам в этих регионах Украины.

Как писало ИА Регнум, утром 29 декабря украинские СМИ распространили информацию о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Днепропетровске.

Также ранее информацию о взрывах распространили главы Львова и Харькова Андрей Садовой и Игорь Терехов.