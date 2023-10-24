Петропавловск-Камчатский, 24 октября, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Камчатский край остаётся одним из самых привлекательных направлений — как для туристов, так и для инвесторов. Несмотря на сложности и ограничения, поэтапно развивается и другой базовый сектор региона — рыбохозяйственный. О том, как Камчатку делают доступнее и комфортнее для путешественников без ущерба для природы, о перспективах камчатской рыбы на внутреннем и внешнем рынках, о привлечении молодых специалистов и реализации амбициозных проектов в уникальном регионе в интервью ИА Регнум рассказал губернатор Владимир Солодов.

Пресс-служба правительства Камчатского края Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

ИА Регнум: Туризм — всегда актуальная и приоритетная для Камчатского края тема. Как считаете, на данный момент удалось сделать отдых на Камчатке доступнее и привлекательнее для туристов?

Владимир Солодов: Камчатка остаётся одним из самых привлекательных направлений в нашей стране. Несмотря на все сложности и вызовы, мы с каждым годом видим всё больше и больше туристов, которые к нам приезжают. Наверное, это главный ответ — не из моих уст, это результат «голосования ногами».

Сделано ли всё, решены ли все вопросы? Конечно нет. Мы на пути создания комфортных, достойных условий посещения Камчатского края. Но прогресс налицо, он очевиден. Связан он с тем, что всё больше рейсов доступно на Камчатку, более доступными становятся билеты. Благодаря введённым «плоским» тарифам, это было в своё время решение президента, ценовая политика сейчас крайне лояльная — это 27 тысяч туда-обратно, а для отдельных категорий граждан — пенсионеры, дети, многодетные семьи и другие — это 15 тысяч рублей туда-обратно. Благодаря увеличению пропускной способности только в самый пиковый сезон наблюдался дефицит мест и необходимо было обеспокоиться заранее, чтобы попасть на Камчатку. В остальное время проблем с провозной мощностью не было.

Конечно, предстоит решить вопросы, связанные с разнообразием мест посещения на Камчатке, с вариативностью способов перемещения внутри края. Наша стратегия — максимально уходить от безальтернативности вертолётных перевозок. Вертолёт должен остаться опцией, возможностью, но турист на Камчатке должен иметь возможность посетить красивейшие места и благодаря малой авиации. В этом мы тоже достигли определённого прогресса: в этом году открыта первая частная взлётно-посадочная полоса для малой авиации. И эту работу мы планируем наращивать. И, конечно, дорожное строительство у нас продолжается. Сейчас вовсю идёт стройка дороги в одно из самых красивых мест на Камчатке, при этом легко достижимых — в долину «Трёх вулканов» — Вилючинского, Мутновского и Горелого. После завершения строительства она будет находиться всего лишь в полутора часах езды от Петропавловска-Камчатского и от аэропорта «Елизово».

Поэтому, повторю: многое сделано, ещё больше предстоит сделать. Ну, и, конечно, мы видим бум интереса к инвестициям в туристическую сферу на Камчатке. И главное, что инвесторы не только проявляют интерес, но уже и на практике его реализуют.

ИА Регнум: Вы упомянули проект «Три вулкана». Недавно к нему возникли претензии со стороны ЮНЕСКО. По вашим словам, пришлось отказаться от инвестиций в 15 миллиардов рублей, чтобы сохранить статус объекта. Не боитесь, что подобная тактика отказа может спугнуть потенциальных инвесторов?

Владимир Солодов: Мы отказывались от инвестиций не для того, чтобы сохранить статус, который присвоен ЮНЕСКО, а для того, чтобы сохранить нашу природу. Потому что наша природа — это самое главное, и мы всегда ставим в приоритет её сохранение по сравнению с развитием, в том числе инвестиционных проектов. Я всегда это говорил и буду продолжать. Статус ЮНЕСКО — это всего лишь отражение того, что международные организации признают это и видят, что те усилия, которые мы предпринимаем, соответствуют критериям сохранения природы.

Мы отказались от проектов по золотодобыче в центре туристической долины. И это правильное решение для того, чтобы сохранить уникальную природу и оставить её привлекательной для туризма. Конечно, невозможно в середине туристического курорта поддерживать золотодобычу — это безумие, и нигде в мире такого нет. Поэтому это осознанное решение, тоже абсолютно выверенное. И мы таких же решений будем придерживаться дальше.

Это не означает, что мы не поддерживаем инвестиции, в том числе в горнорудную промышленность. Наоборот, у нас целый ряд новых проектов успешно реализуется, мы помогаем развивать и транспортную инфраструктуру, и даём налоговые льготы для развития. Просто не в центре туристического курорта.

А там, где у нас активно развивается туризм, мы будем ставить в приоритет сохранение природы. Мы действительно много делаем для этого и с экспертами ЮНЕСКО поддерживаем связь. Но я еще раз подчеркну: мы эти решения принимаем не для того, чтобы какой-то шильдик повесить или сохранить его. А для того, чтобы нашу природу сохранить, ради которой мы в том числе и на определенные экономические потери готовы идти.

ИА Регнум: Еще одна базовая отрасль Камчатки — рыбное хозяйство. И если с экспортом проблем не возникало, то увеличение поставок на внутреннем рынке стало для Вас одной из ключевых задач. Уже принят ряд мер: вы поставляете продукцию по Северному морскому пути, заключили на ВЭФ соглашения с крупнейшими торговыми сетями. Как Вы оцениваете промежуточные результаты работы и что еще предстоит сделать?

Владимир Солодов: Действительно, поставки на внутренний рынок — очень важное, приоритетное направление. Однако говорить о том, что всё безоблачно складывается с поставками на внешние рынки, было бы преувеличением. Безусловно, санкционное давление чувствуют на себе и рыбаки по всей России, и рыбаки Камчатки. Потому что целый ряд рынков закрывается. Да, пока удаётся находить спрос на рыбные и биоресурсы. Да, с течением времени спрос на полезную и качественную продукцию будет только расти, я в этом убежден. Но при этом определенная турбулентность на рынках, конечно, есть. И закрытие рынков не может не сказываться на поставках рыбы. Появились и задачи по переориентации этих рынков.

И в этом смысле внутренний рынок — самый благодатный и правильный, потому что мы решаем сразу две задачи: обеспечение вкусной и полезной пищей наших граждан и одновременное создание устойчивого рынка сбыта для наших рыбаков — прогнозируемого, понятного и дополняющего экспортные поставки. Важно подчеркнуть, что объём рыбы, который добывается в России в целом и на Камчатке в частности, может обеспечить и экспортные поставки, и внутренний рынок насытить даже с учетом трёхкратного увеличения потребления внутри страны. Конфликта между этими задачами не существует. Мы видим рекордные уловы. Надеюсь, в этом году нам удастся очередной рекорд установить. Ждём декабря, чтобы подвести итоги рыболовного сезона 2023 года.

Очень приятно то, что мы видим и растущий спрос со стороны организаций, которые работают непосредственно с потребителем — общепита, торговых сетей, которые всё больший интерес проявляют к поставкам качественной рыбной продукции. Мы видим это по интересу к нашему эксперименту «Камчатская рыба». Целый ряд торговых сетей в этом году присоединились.

ИА Регнум: В плане экспорта главным партнером остаётся Китай?

Владимир Солодов: Совершенно верно, нашим главным торговым партнёром остаётся Китай, хотя работа по диверсификации рынков продолжается: это и рынки других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, это может быть и рынок африканских стран, это и наши логичные соседи — страны СНГ. Буквально через месяц я планирую поездку в Беларусь для обсуждения поставок камчатской рыбы в том числе.

ИА Регнум: Вы говорите, что рыбную отрасль коснулись санкции. Какие ещё отрасли в регионе оказались чувствительны к зарубежным ограничениям?

Владимир Солодов: На самом деле, в той или иной мере всех отраслей это коснулось. В первую очередь с точки зрения поставок оборудования. Это и рыбохозяйственный комплекс, и горнорудная промышленность, и транспорт, потому что запчасти существенно подорожали, а мы на Камчатке зависим от водного транспорта. Конечно, удорожание всех запасных частей приводит к росту стоимости транспортных услуг, от которых мы все зависим.

Туризма это тоже коснулось, потому что мы до сих пор не восстановили зарубежный туризм. Да, наш внутренний спрос с лихвой компенсировал «выпадающих» иностранных туристов, но, конечно, мы ведем стратегию по работе на новых туристических рынках по восстановлению зарубежного туризма. Ключевую роль в этом сыграет введение в строй нового аэропорта — он сейчас достраивается. Мы по проекту видим, что он будет лучшим на Дальнем Востоке. Рассчитываем, что в конце 2024 — начале 2025 года он заработает, и это станет важным фактором привлечения иностранных туристов и организации зарубежных рейсов на чартерной основе, а потом и регулярных тоже.

ИА Регнум: Развитие любой отрасли в регионе зависит от наличия рабочих рук. А для Камчатки всегда была чувствительной темой снижения численности населения. Принималось множество мер — и по стимулированию рождаемости, и по удержанию и привлечению специалистов в регион. Какие еще шаги вы предпринимаете, чтобы преодолеть тенденцию на снижение численности работоспособного населения?

Владимир Солодов: Усилия, которые предпринимаются, не прошли даром. При том, что общее сокращение численности населения сохраняется, его темпы резко снизились. По сути, мы балансируем вокруг нуля. Если мы посмотрим на категорию наиболее активного в профессиональном смысле населения, от 25 до 35 лет, то в этой категории мы увидим увеличение численности с каждым годом. Это значит, что именно для самореализации на Камчатку всё больше людей прибывает. С начала 2023 года миграционный приток составил около 500 человек, 459, если быть точным. Это разница между уехавшими и приехавшими. Да, сами цифры небольшие, но ведь и численность населения небольшая. Поэтому для нас положительное сальдо — это позитивный знак.

Я стараюсь опираться не столько на количественные характеристики, сколько на качественные. Самое главное для меня, чтобы самые сильные — выпускники камчатских школ, специалисты приезжали на Камчатку, возвращались сюда, если выбирают обучение в других вузах, чаще выбирали Камчатский университет для получения высшего образования. Сейчас мы реализуем большую программу по повышению качества обучения в нашем основном вузе — это Камчатский государственный университет имени Беринга. Он вошёл в программу «Приоритет 2030», и сейчас мы его очень серьёзно модернизируем — и с точки зрения совместных программ с другими вузами, и с точки зрения флагманских программ, которые на Камчатке будут реализованы. В том числе по изучению Мирового океана и климатических изменений, по изучению особенностей возобновляемой энергетики, потому что на Камчатке все виды возобновляемой энергетики присутствуют — это уникальный регион. Ну и, конечно, по гуманитарным специальностям, связанными с изучением этнографического наследия, изучением особенностей валеологии и медицины здесь, в наших условиях, условия жизни человека на Севере.

Не меньшее значение имеют перезагрузка среднего профессионального образования и подготовка востребованных кадров для наших работодателей. Объективно мы видим, что безработица на Камчатке практически равна нулю, она на рекордно низкой отметке. Подготовка и наличие кадров становятся главным фактором успеха предприятия. Поэтому выходит на первый план реализация программ на базе среднего профессионального образования, которая может дать более быстрый эффект и прикладных специалистов. Мы уже реализовали проект в рамках федеральной программы «Профессионалитет» с Быстринской горнорудной компанией по подготовке кадров для горной промышленности. Ребята проходят стажировку на базе предприятия, а обучение проходят в условиях, максимально приближенных к полевым, к работе на месторождении, в нашем Политехническом техникуме.

Отдельное направление работы связано с привлечением специалистов. Исторически на Камчатку приезжали, и я уверен, что будут приезжать профессионалы. Считаю, это нужно делать более осознанно и более целенаправленно. Мы сейчас запускаем проект под названием «Камчатка. Здесь начинается карьера», который должен стать дополнительным магнитом и показать, что здесь проще состояться и реализовать амбициозные проекты. Тем самым мы будем позиционировать Камчатку как карьерный трамплин для ребят со всей страны.

ИА Регнум: Во многом с этим связано развитие столицы края — Петропавловска-Камчатского. В том числе подготовка и реализация мастер-плана, который в прошлом году вы представили президенту РФ. Как сейчас движется работа над этим проектом, когда можно будет увидеть первые результаты?

Владимир Солодов: Проблемы городской среды являются фактором оттока населения. А в будущем город должен стать фактором привлечения к нам, и на это направлена реализация стратегического мастер-плана. В нём увязано и создание рабочих мест, и приведение городской среды в соответствие ожиданиям современных специалистов. Буквально недавно прошло заседание правкомиссии под председательством Юрия Трутнева [полномочный представитель президента в ДФО. — Прим. ред.], на котором было принято решение о выделении льготного финансирования для одного из экономических проектов мастер-плана — создания судоремонтной верфи на Камчатке. Она станет основной для создания судоремонтного кластера.

Конечно, большая работа предстоит по перезагрузке города. Она представляет собой комплексный план дорожного строительства, модернизации коммунальной инфраструктуры, комплексной застройки, решения вопросов с газификацией, ну и, конечно, преображения центра города. В общей сложности мы рассчитываем привлечь финансирование в 150 млрд рублей до 2030 года.

Хочу сказать, что работа эта активно ведётся. 2023 год в основном мы посвятили проектированию центральной части города — на это основные средства были направлены. Мы получили серьёзную поддержку по линии Минстроя по модернизации новых точек развития городской среды. Точечные вещи уже делаются — например, мы заканчиваем смотровую площадку, с которой будет видно город, заканчиваем проектирование музея, который объединит выставочные залы, посвященные воинской славе и истории Камчатки, с художественным музеем. И идёт перезагрузка центральной площади города, которая должна стать комплексным ансамблем. Проектирование основных компонентов центра города мы завершаем, со следующего года приступим к практической реализации.

ИА Регнум: А что делается для других городов и населённых пунктов Камчатского края для преображения, создания рабочих мест?

Владимир Солодов: Я хочу напомнить, около 80% населения Камчатского края сосредоточено вблизи Авачинской бухты. Мы называем ее Авачинская агломерация — между Петропавловском-Камчатским, Вилючинском и Елизово. Мы логически развиваем агломерацию во взаимосвязи. Вилючинск имеет свою особенность — это центр базирования подводного флота. Регулярное пополнение подводного флота происходит, и это залог устойчивого развития этого города. А без составляющей, связанной с вооружёнными силами, Камчатку сложно себе представить. Что касается Елизово, то в первую очередь его развитие связано с реализацией строительства аэропорта. И с этим масштабным проектом, объём инвестиций в него оценивается порядка 24–25 млрд рублей, связана и модернизация самого города.

Конечно, моя задача — развивать отдаленные посёлки, несмотря на то, что там живет небольшое количество людей. Если говорить про экономику, то в основном она связана с двумя базовыми секторами — это рыбохозяйственный сектор и туризм. Мильково будет играть важную роль. Там развивается масштабный проект «Соколиный центр», который президенту был презентован. И целый ряд туристических проектов и проектов, связанных с благоустройством поселковой среды, мы сейчас реализуем. Это один из примеров, но, конечно, каждый поселок имеет своё лицо, свою судьбу, свои особенности. И мы стараемся балансировать в развитии основной агломерации, точек приёма туристов и точек экономического роста вокруг Авачинской бухты и создании комфортных условий для жизни даже в самых удаленных северных посёлках.

Пресс-служба правительства Камчатского края Губернатор Камчатского края Владимир Солодов

ИА Регнум: Ваш личный топ-3 мест для отдыха на Камчатке.

Владимир Солодов: Сложный вопрос, потому что мест очень много. Назову места, которые больше запомнились мне и которые, может быть, менее шаблонные.

Считаю, что самые лучшие, самые яркие впечатления даёт восхождение на вулканы — таких возможностей много, и они очень доступны. В частности, вершина Авачинского вулкана высотой 2700 метров — её может покорить даже неподготовленный человек со средней физической подготовкой. С него видно и город, и соседнюю Корякскую сопку, и океан. И это действующий вулкан, ты ощущаешь тепло земли.

На втором месте — море, океан. Это уникальная стихия. И в любой точке на берегу океана ты чувствуешь особую энергию. Интересно, что к океану есть доступ прямо из города — это и Халактырский пляж, куда мы сейчас строим дорогу, и другие точки, куда можно доехать, а в самом городе прогуляться по берегу Авачинской бухты. И прогулочные маршруты, которые мы в рамках мастер-плана реализуем, как раз раскроют эту возможность.

Третье — для меня это то, что связано с активным отдыхом, прогулками, встречами с животными. Само нахождение на сопке Городской в лесу или прогулка по пригородной зоне — это всегда интересно. Природа у нас близка, и необязательно ехать далеко в экспедицию, чтобы встретить и птиц, и интересных животных. И богатствами природы — неброской, но интересной — можно насладиться.

А так маршрутов действительно гораздо больше. Их паспорта мы размещаем на нашем сайте VisitKamchatka. На нём каждый может найти для себя маршрут по вкусу и по кошельку — от самых эксклюзивных до бюджетных.