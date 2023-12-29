Москва, 29 декабря, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Утром 29 декабря на «СПБ Бирже» приостановили торги ценными бумагами. Об этом сообщили на сайте торговой площадки.

Известия/Кристина Кормилицына

«В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденным Банком России 17.10.2014 г. № 437-П, ПАО «СПБ» сообщает о приостановке в 07:50 организованных торгов ценными бумагами», — уточнила биржа.

В пресс-службе торговой площадки назвали причиной приостановки операций технический сбой.

О времени возобновления организованных торгов пообещали сообщить дополнительно.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября США ввели санкции в отношении «СПБ Биржи». Из-за этого площадка приостановила торги российскими и иностранными ценными бумагами до 6 ноября.

13 сентября торги на срочном рынке приостанавливала Московская биржа. Это произошло из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы данного рынка. Специалисты провели диагностику. В пресс-службе торговой площадки заявили, что это не отразится на деятельности площадки и рынка в целом.

В пресс-службе уточнили, что ошибка в работе торгово-клиринговой системы срочного рынка не связана с обновлением функционала и проявилась впервые. Текущие модули системы находятся в работе с апреля 2023 года.