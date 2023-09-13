Москва, 13 сентября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. Об этом говорится в сообщении биржи.

РИА Новости/Сергей Гунеев

«Торги на срочном рынке приостановлены с 09:30:00. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, торги на срочном рынке Московской биржи были приостановлены из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы данного рынка, в настоящее время специалисты биржи проводят диагностику.

Срочный рынок Московской биржи — ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября Гонконгская фондовая биржа отменила утренние торги из-за действующего в городе чёрного штормового предупреждения, связанного с ливнем, который стал сильнейшим за всю историю метеонаблюдений с 1884 года. Гонконгская фондовая биржа 1 сентября также полностью отменила торги из-за обрушившегося на город супертайфуна «Саола».