Москва, 13 сентября, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Произошедшая 13 сентября ошибка в работе торгово-клиринговой системы на срочном рынке Московской биржи не отразится на деятельности площадки и рынка в целом, сообщила пресс-служба торговой площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Как говорится в релизе, биржа рассматривает совокупный размер потенциального убытка как незначительный, который не отразится на деятельности биржи и рынка в целом. Более того, Мосбиржа также готова рассмотреть запросы участников торгов в отношении понесённых ими убытков в приоритетном порядке.

В пресс-службе уточнили, что ошибка в работе торгово-клиринговой системы срочного рынка не связана с обновлением функционала и проявилась впервые. Текущие модули системы находятся в работе с апреля 2023 года.

На бирже отметили, что торгово-клиринговая система была доступна участникам с 11:27. После консультаций с участниками рынка торговая площадка приняла решение о возобновлении торгов с 13:30.

В настоящий момент торги на всех рынках Московской биржи проходят в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября в период проведения утренней сессии на срочном рынке Московской биржи была выявлена ошибка в работе торгово-клиринговой системы. В связи с этим было принято решение о приостановке торгов на срочном рынке с 9:30 мск.

Срочный рынок Московской биржи — ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы.