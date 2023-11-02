Санкт-Петербург, 3 ноября, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Санкт-петербургская биржа приостановила торги российскими и иностранными ценными бумагами на третье ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«СПБ биржа» информирует о том, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут», — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что торги планируется возобновить с 6 ноября. Вся необходимая для инвесторов и участников будет доступна на интернет-ресурсе площадки.

Как передавало ИА Регнум, ранее 2 ноября Министерство финансов Соединённых Штатов Америки расширило список антироссийских санкций, введя ограничения для более 30 физических и около 200 юридических лиц. В новом списке оказались также «Абсолют банк», «Почта банк», «ХКФ банк» и другие компании.

Кроме того, в санкционный список попал Московский государственных технический университет имени Н. Э. Баумана. В американском минфине объяснили это решение тем, что организация якобы ведёт работу в оборонном и связанном с ней материальном секторе экономики России.