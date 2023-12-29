Харьков, Украина, 29 декабря, 2023, 07:14 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть взрывов произошли в украинском Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Его слова процитировало киевское агентство УНИАН. Согласно данным министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили во всей Харьковской области.

Вместе с тем Минобороны России не объявляло о нанесении каких-либо ударов по военным объектам в этой части Украины.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 28 декабря взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Назначенный украинскими властями глава городской администрации Роман Мрочко также распространил информацию о частичном отключении электричества в этом населённом пункте.