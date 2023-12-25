Одесса, Украина, 25 декабря, 2023, 12:15 — ИА Регнум. В Одесской области получили повреждения объекты припортовой инфраструктуры. Об этом 25 декабря в эфире всеукраинского телемарафона сообщила начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она уточнила, что припортовую инфраструктуру повредили обломки беспилотников.

«Также вспыхнул пожар на одном из законсервированных объектов Одесской области. Пожар оперативно ликвидирован», ― добавила Гуменюк.

При этом Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, украинский энергетический холдинг ДТЭК 23 декабря сообщил о том, что ночью на территории Одесской области произошло несколько взрывов. По информации компании, из-за этого инфраструктурные объекты в регионе получили повреждения.

Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил 9 декабря, что во временно оккупированном Украиной городе Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры.

Во Львовской области в ночь на 5 декабря повреждения получил объект инфраструктуры. Как уточнил глава областной военной администрации Максим Козицкий, во время воздушной тревоги вследствие удара на объекте инфраструктуры возник пожар. Он добавил, что погибших и пострадавших нет, есть разрушения.