В Одесской области заявили о повреждении припортовой инфраструктуры
В ВСУ заявили о повреждении объектов припортовой инфраструктуры
Одесса, Украина, 25 декабря, 2023, 12:15 — ИА Регнум. В Одесской области получили повреждения объекты припортовой инфраструктуры. Об этом 25 декабря в эфире всеукраинского телемарафона сообщила начальник объединённого координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
Она уточнила, что припортовую инфраструктуру повредили обломки беспилотников.
«Также вспыхнул пожар на одном из законсервированных объектов Одесской области. Пожар оперативно ликвидирован», ― добавила Гуменюк.
При этом Минобороны России не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории.
Как сообщало ИА Регнум, украинский энергетический холдинг ДТЭК 23 декабря сообщил о том, что ночью на территории Одесской области произошло несколько взрывов. По информации компании, из-за этого инфраструктурные объекты в регионе получили повреждения.
Назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил 9 декабря, что во временно оккупированном Украиной городе Херсоне получил повреждения объект критической инфраструктуры.
Во Львовской области в ночь на 5 декабря повреждения получил объект инфраструктуры. Как уточнил глава областной военной администрации Максим Козицкий, во время воздушной тревоги вследствие удара на объекте инфраструктуры возник пожар. Он добавил, что погибших и пострадавших нет, есть разрушения.