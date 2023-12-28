Киев, 28 декабря, 2023, 20:15 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы, сообщил вечером 28 декабря назначенный киевским режимом глава городской администрации Роман Мрочко в своём Telegram-канале.

Yulii Zozulia/Global Look Press

«В Днепровском районе Херсона слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Он также сообщил о частичном отключении электричества.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в подконтрольном Киеву Херсоне не объявлялась.

При этом в Минобороны России не сообщали о каких-либо ударах по военным объектам в подконтрольном Киеву Херсоне.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря в городе Миргороде в Полтавской области прогремел взрыв. Местные жители, как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщали о трёх взрывах.

Также 25 декабря в подконтрольном ВСУ городе Херсоне заявили о взрывах. О них сообщил глава назначенной киевскими властями военной администрации Роман Мрочко.