Москва, 27 декабря, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Салат оливье занял первое место в рейтинге самых надоевших россиянам новогодних блюд. Это показал опрос, проведённый площадками «Одноклассники» и Lady Mail.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM

Среди респондентов 16% признались, что им надоело это блюдо. 13% назвали крабовый салат, 7% — селёдку под шубой, по 6% — курицу с картошкой в духовке и бутерброды со шпротами. При этом 34% сказали, что им не надоело ни одно новогоднее блюдо.

В то же время оливье занял первое место среди любимых блюд на Новый год — его выбрали 26%. Дальше по популярности идут селёдка под шубой (19%) и бутерброды с красной икрой (15%). На четвёртом месте оказались холодец и бутерброды с красной рыбой, за которые высказались по 8% респондентов.

При этом на Украине создали петицию с требованием официально запретить в стране оливье и селедку под шубой. Её авторы заявили, что эти салаты нарушают патриотические принципы. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев 23 декабря предложил дополнить Уголовный кодекс Украины статьёй, запрещающий приготовление этих двух салатов.

Президенту России Владимиру Путину 14 декабря на прямой линии задали вопрос, какой салат ему больше нравится из оливье и селёдкой под шубой. Он ответил, что это зависит от того, что закусывать.