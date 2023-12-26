Москва, 26 декабря, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Потеря Марьинки и последующая возможная потеря Авдеевки не вызывают у украинцев и, в частности, у главнокомандующего вооружённых сил страны Валерия Залужного скорби, так как эта территория — не украинская земля. Об этом 26 декабря заявила член Совета по правам человека при президенте и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.

Ukrainian Presidential Press Off/Global Look Press Валерий Залужный

Она отметила, что главком попросил журналистов не делать из этого события шоу и не выражать особой скорби.

«Какая может быть скорбь у Украины и Залужного в частности по чужой земле?», — задалась вопросом Ахмедова.

Отвечая на него, она объяснила, что всеми комментариями о боевых действиях на Донбассе украинская сторона желает лишь прикрыть желание стереть его с лица земли.

«Это же Донбасс. Русская земля. Только поэтому Украина его планомерно раздалбывает и отходит удовлетворенной», — написала общественный деятель в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум в тот же день, Залужный признал потерю Марьинки и заявил, что ВСУ отошли из населённого пункта и окопались в его окрестностях. Как он выразился, «города Марьинка больше нет».

Первая информация об освобождении Марьинки от ВСУ появилась 10 декабря. Тогда российские бойцы подняли над городом государственный флаг. Спустя три дня украинский аэроразведчик 72-й отдельной механической бригады Николай Ворошнов в соцсетях написал, что российские войска полностью освободили город.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении Марьинки. При взятии города особо отличились военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии российской армии. По мнению главы государства, освобождение Марьинки раскрывает дальнейшие выгодные перспективы для ведения боевых действий. Одно из преимуществ президент увидел в том, что российская армия отодвинула от Донецка подразделения ВСУ.