Астана, 28 декабря, 2023, 17:47 — ИА Регнум. В международном аэропорту столицы Казахстана Астаны объявили тревогу из-за мужчины, в шутку заявившего, что у него есть оружие, сообщили 28 декабря в пресс-службе воздушной гавани.

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«44-летний мужчина, который собирался вылететь из Астаны в Алматы рейсом КС954, на стойке регистрации заявил, что у него в ручной клади оружие и наркотики», — говорится в сообщении.

После этого сотрудники аэропорта немедленно оцепили место, где стоял объявивший об оружии мужчина. Помимо этого, в срочном порядке оповестили службу госохраны, КНБ и Антитеррористический центр.

В пресс-службе пояснили, что сотрудники службы безопасности проверили ручную кладь пассажира и передали его сотрудникам линейного отдела полиции. Сотрудникам правоохранительных органов мужчина объяснил, что сказал об оружии и наркотиках в ручной клади в шутку. После этого объявленную тревогу сняли.

Теперь из-за шутки мужчине грозит штраф в размере более 17 млн тенге (3,3 млн рублей) и лишение свободы на срок до пяти лет по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Как сообщало 5 декабря ИА Регнум, из-за шутки нетрезвого пассажира в петербургском аэропорту Пулково оцепили зал ожидания. Пассажир, скучая в ожидании рейса до Уфы, заявил полицейским о бомбе в сумке. Из-за угрозы взрыва зал оцепили и проверили. Взрывчатки не оказалось. После шутки 34-летнего пассажира сняли с рейса и отправили на медосвидетельствование.