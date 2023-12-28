Москва, 28 декабря, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Замминистра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров вручил государственные награды участникам спецоперации на Украине, находящимся на лечении в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве, сообщила 28 декабря пресс-служба военного ведомства.

Павел Бедняков/ИЗВЕСТИЯ Замминистра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров

«Замглавы российского военного ведомства вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции государственные награды», — говорится в сообщении.

Среди наград, которые вручил Евкуров, были «Золотая Звезда» Героя России, орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль Суворова. Кроме того, замминистра наградил грамотами медиков госпиталя, отличившихся при выполнении задач СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря стало известно о награждении бойцов разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения ВДВ. Им вручили государственные награды на передовой под Артёмовском.

Минобороны 9 декабря сообщило, что высокие госнаграды за мужество и героизм за время спецоперации получили более 42 тыс. десантников. В том числе 55 получили звание Герой России, а 36 орден Мужества.